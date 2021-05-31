Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью.

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Ответ Беларуси на предложение ЕС

Маковей заявил, что власти Беларуси якобы слышат об этих миллиардах еще с 2010 года. Однако он заверил, что "тогда, по-моему, нам обещали 5 миллиардов, но сейчас цифра немного уменьшилась".

"Не видно было и тех 5 миллиардов, и эти 3 миллиарда, которые якобы уже лежат в сейфах Евросоюза для построения новой демократической Беларуси. Это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это доля в нашем экспорте", – заявил политик режима Лукашенко.

Кстати, комплексный план финансовой поддержки Беларуси на сумму 3 миллиарда евро Евросоюз подготовил в случае, если в стране начнутся демократические преобразования. А перед тем, 25 мая, ЕС заморозил 3 миллиарда евро помощи Беларуси из-за задержания Романа Протасевича.

Обратите внимание! 28 мая президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко встретились в Сочи. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о результатах переговоров. Политики договорились о транше на сумму 500 миллионов долларов. Общий объем займа, которую получит Беларусь от России составляет 1,5 миллиарда долларов.

Краткая предыстория