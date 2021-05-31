Таку заяву зробив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у інтерв'ю.

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Відповідь Білорусі на пропозицію ЄС

Маковей заявив, що влада Білорусі нібито чує про ці мільярди ще з 2010 року. Однак він запевнив, що "тоді, по-моєму, нам обіцяли 5 мільярдів, але зараз цифра трохи зменшилася".

"Не видно було і тих 5 мільярдів, і ці 3 мільярди, які нібито вже лежать в сейфах Євросоюзу для побудови нової демократичної Білорусі. Це не та цифра, яка може радикально змінити ситуацію в державі. Це дещиця в нашому експорті", – заявив політик режиму Лукашенка.

До речі, комплексний план фінансової підтримки Білорусі на суму 3 мільярди євро Євросоюз підготував у випадку, якщо в країні розпочнуться демократичні перетворення. А перед тим, 25 травня, ЄС заморозив 3 мільярди євро допомоги Білорусі через затримання Романа Протасевича.

Зверніть увагу! 28 травня президент Росії Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися в Сочі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів про результати переговорів. Політики домовились про транш на суму 500 мільйонів доларів. Загальний обсяг позики, яку отримає Білорусь від Росії становить 1,5 мільярда доларів.

Коротка передісторія