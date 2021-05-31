Таку заяву зробив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей у інтерв'ю.
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Відповідь Білорусі на пропозицію ЄС
Маковей заявив, що влада Білорусі нібито чує про ці мільярди ще з 2010 року. Однак він запевнив, що "тоді, по-моєму, нам обіцяли 5 мільярдів, але зараз цифра трохи зменшилася".
"Не видно було і тих 5 мільярдів, і ці 3 мільярди, які нібито вже лежать в сейфах Євросоюзу для побудови нової демократичної Білорусі. Це не та цифра, яка може радикально змінити ситуацію в державі. Це дещиця в нашому експорті", – заявив політик режиму Лукашенка.
До речі, комплексний план фінансової підтримки Білорусі на суму 3 мільярди євро Євросоюз підготував у випадку, якщо в країні розпочнуться демократичні перетворення. А перед тим, 25 травня, ЄС заморозив 3 мільярди євро допомоги Білорусі через затримання Романа Протасевича.
Коротка передісторія
- У Мінську 23 травня нібито через замінування посадили літак, який летів з Афін до Вільнюса.
- На його борту перебував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина. Їх білоруська влада затримала. До речі, вибухівки у літаку так і не знайшли.
- Багато цивілізованих країн засудили такі дії, зупинили авіаційне сполучення з країною.
- 30 травня Україна та ще 20 країн-членів міжнародної Коаліції за свободу ЗМІ засудили перехоплення літака Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича у Мінську. Також вони вимагають звільнити опозиціонера.