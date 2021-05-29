Про результати переговорів розповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Загальний обсяг позики, яку отримає Білорусь від Росії, – 1,5 мільярда доларів.

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Загальна сума позики – 1,5 мільярда доларів

Рупор Кремля наголосив, що для отримання грошей Мінськом "жодних перешкод немає". Перші пів мільярда білоруська сторона вже отримала – наприкінці грудня 2020 року.

Зверніть увагу! Пєсков наголосив, що Путін та Лукашенко не підіймали тему переходу Росії та Білорусі на єдину валюту. Також не мовилось і про додаткову допомогу Мінську.

Путін і Лукашенко домовились про нові рейси для "Белавіа"

Проте зачепили Путін та Лукашенко тему з вимушеною посадкою літака Ryanair. Глава Кремля пообіцяв допомогти з поверненням білорусів з Європи, адже через затримання Романа Протасевича, багато країн припинили авіасполучення з Білоруссю. Щодо "Белавіа", то Росія обіцяє посприяти організації нових рейсів в російські міста.

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Путін пообідав з Лукашенком та його сином на яхті

Зазначимо, що після перемовин Путін запросив Лукашенка на морську прогулянку на яхті. Про це вони домовились напередодні. Прихопив з собою самопроголошений президент Білорусі і молодшого сина – Миколу. У такій компанії вони і пообідали.

Лукашенко з сином Миколою та Путін на яхті / Фото ТАСС