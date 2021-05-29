Представниця Austrian Airlines розповіла, що такі дозволи видають на щоденній основі. Водночас компанія впевнена, що проблеми з дозволами на подальші польоти за цим маршрутом не виникнуть.

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Після того, як зараз це вдалося, Ми впевнені, що отримаємо дозвіл на подальші такі польоти, – наголосила представниця.

Окрім того, авіаперевізник отримав дозвіл на виконання польоту до Китаю в обліт Білорусі. Цей рейс уже в дорозі.

Російські літаки почали облітати Білорусь

Видання Forbes повідомило, що з 27 травня російські літаки здійснили декілька рейсів в обліт Білорусі.

Водночас причини таких дій наразі не пояснюють.

Зокрема, за даними видання, це могло статися через технічні причини.

Зауважте! У Мінську 23 травня затримали ексредактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Від 25 травня Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Також низка країн закрила авіасполучення з Білоруссю.