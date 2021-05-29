Представительница Austrian Airlines рассказала, что такие разрешения выдают на ежедневной основе. В то же время, компания уверена, что проблемы с разрешениями на дальнейшие полеты по этому маршруту не возникнут.

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После того как сейчас это удалось, Мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты, – отметила представитель.

Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение полета в Китай в облет Беларуси. Этот рейс уже в пути.

Российские самолеты начали облетать Беларусь

Издание Forbes сообщило, что с 27 мая российские самолеты совершили несколько рейсов в облет Беларуси.

В то же время, причины таких действий пока не объясняют.

В частности, по данным издания, это могло произойти по техническим причинам.

Заметьте! В Минске 23 мая задержали экс-редактора телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича. С 25 мая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию. Также, ряд стран закрыл авиасообщение с Беларусью.