Представительница Austrian Airlines рассказала, что такие разрешения выдают на ежедневной основе. В то же время, компания уверена, что проблемы с разрешениями на дальнейшие полеты по этому маршруту не возникнут.
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После того как сейчас это удалось, Мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты, – отметила представитель.
Кроме того, авиаперевозчик получил разрешение на выполнение полета в Китай в облет Беларуси. Этот рейс уже в пути.
Российские самолеты начали облетать Беларусь
- Издание Forbes сообщило, что с 27 мая российские самолеты совершили несколько рейсов в облет Беларуси.
- В то же время, причины таких действий пока не объясняют.
- В частности, по данным издания, это могло произойти по техническим причинам.