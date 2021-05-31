Во всех остальных областях Украины угрозы пожаров нет. В то же время в 3 восточных регионах объявили II уровень опасности.
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Средняя температура воздуха в этих областях будет колебаться в пределах +21...+24 градусов.
Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра
Непогода в Украине
- В Кривом Роге 29 мая дожди затопили улицы, дома и супермаркет "Ашан".
- В тот же день молния попала в два дома на Черниговщине. В результате пожара те сгорели. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
- 30 мая Житомир затопило на столько, что горожане плавали по улицам на надувных матрасах и катались на гидроцикле.
- 31 мая Карпаты замело снегом. На вершине Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до нуля.