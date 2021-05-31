Во всех остальных областях Украины угрозы пожаров нет. В то же время в 3 восточных регионах объявили II уровень опасности.

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Средняя температура воздуха в этих областях будет колебаться в пределах +21...+24 градусов.


Пожарная опасность в Украине / Карта Укргидрометцентра

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