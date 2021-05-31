У всіх інших областях України загрози пожеж немає. Водночас у 3 східних регіонах оголосили ІІ рівень небезпечності.

До теми Напередодні літа Карпати засипає снігом: фото

Середня температура повітря у цих областях коливатиметься у межах +21...+24 градусів.



Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! 31 травня в Україні прохолодно. Найбільше температура повітря опустилася у західних областях – до +13...+17 градусів. Водночас на півдні стовпчики термометрів підійнялися до +20...+24 градусів. Крім того, у Західній та Південній України падає дощ.

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