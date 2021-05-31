У всіх інших областях України загрози пожеж немає. Водночас у 3 східних регіонах оголосили ІІ рівень небезпечності.

До теми Напередодні літа Карпати засипає снігом: фото

Середня температура повітря у цих областях коливатиметься у межах +21...+24 градусів.


Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру

Негода в Україні