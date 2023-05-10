Их работу отмечал Сырский: 3 отдельная штурмовая бригада показала кадры из штурма под Бахмутом
Источник:3-я отдельная штурмовая бригада
Военные 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады показали, как они атаковали российские позиции под Бахмутом. В частности, на них находились подразделения 72-й отдельной механизированной бригады России.
Как следствие, у врагов более десятка погибших и более 20 раненых. Военные заверили, что это только первый день операции наступления под Бахмутом.
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Как бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады штурмовали позиции под Бахмутом
Под прикрытием огня бойцы 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады атакуют позиции, где расположились подразделения 72-й отдельной механизированной бригады России.
– рассказали военные.
Они также отчитались о результатах боя. В частности:
- 13 оккупантов – "двухсотые";
- 25 оккупантов – "трехсотые";
- несколько складов из боекомплекта врага – уничтожены.
3 отдельная штурмовая бригада показала свою работу: смотрите видео
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Военные отметили, что это только первый день штурма и пообещали, что дальше будет. Также они отметили, что в результате одного из этапов штурма россияне сбежали с позиций и поэтому уже жаловался Пригожин.
В результате работы 3 штурмовой бригады россияне скрылись
Владелец вагнеровцев Евгений Пригожин пожаловался 9 мая, что со своих позиций под Бахмутом сбежали бойцы 72-й бригады минобороны России. Россияне покинули стратегический плацдарм, где погибли ориентировочно 500 вагнеровцев.
Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России из-под Бахмута и "500 трупов" оставшихся там россиян – соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте. Впрочем, добавим деталей,
– рассказали военные накануне.
Бригада показала этап этого штурма: смотрите видео
На отдельных участках враг отступил на 2 километра
- Вечером 10 мая командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты на отдельных участках Бахмутского направления отступили на 2 километра.
- Генерал-полковник объяснил, что грамотное проведение оборонной операции истощило вагнеровцев и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск России. Последние же потерпели поражение и отошли.
- Александр Сырский отметил, что враги надежно держат фронт и не дают врагу продвинуться вперед, то есть битва за Бахмут продолжается. Он также отметил работу 3-й отдельной штурмовой бригады, которая в бою нанесла врагу мощный удар и показала мощь ВСУ.