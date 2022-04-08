Представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире всеукраинского марафона сказал, что удар нанесли из ракетного комплекса "Бастион", передает 24 канал.
Важно Ракетный удар по Одесской области повредил объекты инфраструктуры
Это произошло с территории временно оккупированного Крыма. Российские захватчики попали в 2 объекта инфраструктуры. К сожалению, предварительно есть раненые и погибшие.
Спасательная операция не до конца завершена, поэтому подробнее об этом можно будет говорить позже,
– сказал Братчук.
Ранее в Одесской области рассказали, что оккупанты продолжают вести воздушную разведку объектов военной инфраструктуры в области.
Предыдущие атаки Одесской области
Накануне оккупанты в очередной раз пытались атаковать Одесскую область – выпустили российскую ракету морского базирования "Калибр". Впрочем, ВСУ сбили ее в районе областного центра. К сожалению, перед этим врагу удалось уничтожить резервуары с горючим и повредить хозяйственные постройки.
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