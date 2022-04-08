Речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі загальноукраїнського марафону сказав, що удар завдали з ракетного комплексу "Бастіон", передає 24 канал.

Важливо Ракетний удар по Одещині пошкодив об'єкти інфраструктури

Це відбулося з території тимчасово окупованого Криму. Російські загарбники влучили у 2 об'єкти інфраструктури. На жаль, попередньо є поранені і загиблі.

Рятувальна операція не до кінця завершена, тому детальніше про це можна буде говорити згодом,

– сказав Братчук.

Раніше в Одеській ОВА розповіли, що окупанти продовжують вести повітряну розвідку об'єктів військової інфраструктури в області.

Попередні атаки Одещини

Напередодні окупанти вкотре намагалися атакувати Одещину – випустили російську ракету морського базування "Калібр". Втім, ЗСУ збили її у районі обласного центру. На жаль, перед цим ворогу вдалося знищити резервуари з пальним та пошкодити господарські будівлі.

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