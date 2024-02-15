Уже вступили в бой: что известно о 3-й Штурмовой бригаде и почему их перебросили в Авдеевку

Бои за Авдеевку входят в решающую стадию – ситуация в районе города чрезвычайно тяжелая. Россияне, у которых значительное численное преимущество в людях и снарядах, лезут вперед, не считаясь с потерями. В этой ситуации новое командование Сил обороны Украины приняло решение направить на помощь защитникам города прославленную и креативную 3-ю Отдельную Штурмовую бригаду.

Бои за Авдеевку входят в решающую стадию – ситуация в районе города чрезвычайно тяжелая. Россияне, которые имеют значительное численное преимущество в людях и снарядах, лезут вперед, не считаясь с потерями.

В этой ситуации новое командование Сил обороны Украины приняло решение направить на помощь защитникам города прославленную и креативную 3-ю Отдельную Штурмовую бригаду. Она уже вступила в бой с врагом.

24 Канал напоминает читателям, что это за военное формирование, какая история его создания и боевой путь.

К теме Только маневры принесут победу, – "Тавр" эмоционально высказался о ситуации в Авдеевке

Создание Третьей Штурмовой

Официальная история 3-й Штурмовой бригады начинается 24 февраля 2023 года, когда новообразованному военному формированию было вручено боевое знамя, но на самом деле история военного формирования значительно продолжительнее, ведь Третья Штурмовая – это славный потомок легендарного полка "Азов" и именно на базе азовцев и была создана.

Да, это те самые "азовцы", которых российская пропаганда объявила злейшими нацистами и сама того не желая создала из них культ непобедимых берсерков и супервоинов.

Значительная часть бойцов бригады уже имели боевой опыт и 24 февраля 2022 года снова взяли в руки оружие, чтобы защищать Украину от российского полномасштабного вторжения.

После тяжелых боев за Киевскую область (Мощун, Ирпень, Бровары), Харьков и Донбасс, а также на Запорожском и Херсонском направлениях командование Сил обороны решило объединить азовцев (были в подчинении Нацгвардии) и их собратьев из числа добровольцев в единую структуру.

Так возникла Третья Штурмовая. Базой для нового тактического соединения стал полк "Азов".

Третья Отдельная Штурмовая бригада сформирована на тех же принципах, на которых стоит легендарный "Азов" и все Азовское движение. Базовые мировоззренческие основы азовских подразделений – украиноцентризм, традиционализм, иерархия и ответственность. Пройдя сложный отбор, в наши ряды попадают только высокомотивированные и сильные духом бойцы, готовые к постоянному совершенствованию и тяжелым боям с врагом на передовой,

– Третья Штурмовая об основных принципах собственного формирования.

26 января 2023 было объявлено о переформировании полка ССО "Азов" в отдельную бригаду, которая и получила название Третья Штурмовая. Тогда же было назначено командование бригады.

12 апреля того же года было объявлено о дополнительном рекрутском наборе в бригаду, а уже в мае 2023 года "штурмовики" приняли первый бой в новом статусе и под новым знаменем в районе Бахмута, тогда – самом горячем участке украинско-российской войны. "Штурмовики" хорошо показали себя во время контрнаступления на Донбассе.

Особенно "Штурмовики" отличились в сентябре, когда освободили село Андреевка и разгромили 72-ю бригаду россиян, тогда украинцы ликвидировали:

начальника бригадной разведки врага;

трех комбатов;

почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники.

В декабре 2023 года Третья Штурмовая вернулась в Киев на восстановление и пополнение состава. Но уже в феврале 2024 года снова возвращается на опасный участок фронта.

Ситуация в городе на момент ввода бригады – чрезвычайно критическая. Отдельные батальоны 3-й ОШБр уже провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно семь наших бригад. Ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства.



Третью Штурмовую официально перебросили на самое горячее направление на фронте / Скриншот с DeepState

Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых, и новых бригад, которые заводит противник,

– командир 3-й ОШБр Андрей Билецкий о первых действиях своих подчиненных в Авдеевке.

Заместитель командира Третьей Отдельной Штурмовой бригады майор ВСУ Максим Жорин показал видео боев в Авдеевке. Он отметил, что ситуация там в разы сложнее тех, что были в Бахмуте.

По словам Жорина, 3-я ОШБр выполняет боевые задачи в условиях, "которые даже нам было сложно представить". Он говорит, что им противостоят "не просто превосходящие силы" армии России, их количество "огромное", оккупанты "прут со всех сторон".

Смотрите видео противотанкистов бригады после боя:

Что известно о командовании

Командиром Третьей Штурмовой является ветеран азовского добровольческого движения полковник Андрей Билецкий, который воюет с россиянами с 2014 года и вместе с побратимами-добровольцами освобождал Мариуполь и Широкино. В 2022 году Билецкий отличился в боях на Киевщине, а впоследствии командовал тактической группой "А" во время боев за Бахмут.



Андрей Билецкий и Владимир Зеленский / Фото ОП

Заместитель командира бригады – майор Родион Кудряшов, бывший ультрас футбольного "Днепра", ветеран АТО/ООС и организатор отрядов ТрО в Днепре.

Еще один заместитель командира бригады – майор Максим Жорин, хорошо известен среди военных и медийщиков. Он ведет популярный телеграм-канал, в котором рассказывает о событиях на фронте. Также Жорин довольно частый гость на телевидении и в различных ютуб-проектах.

Структура бригады

Бригада состоит из четырех батальонов, двух штурмовых и двух механизированных. Их возглавляют комбаты с позывными:

"Ролло" (историк Петр Горбатенко),

"Слип" (политический активист Дмитрий Кухарчук),

"Бот" (тренер по боевым искусствам),

"Бизон" (начинал войну в 2014 году как пулеметчик).

Все они известные и вполне медийные, а главное – имеют большой боевой опыт, государственные награды и уважение побратимов.

Символика бригады

Численность подразделений не разглашается и в условиях военного времени является тайной.Впрочем, приблизительное количество личного состава должно колебаться в пределах, определенных уставом для подобных военных формирований.

Нарукавным знаком 3-й Отдельной Штурмовой бригады является стилизованный символ "Идея Nации" в штурмовом начертании. Он происходит от нарукавного знака полка "Азов" и визуально напоминает три полосы. Символ "Идея Nации" изображен на нарукавных знаках бойцов и на главной хоругви бригады.



Шеврон 3-й Отдельной Штурмовой бригады / twitter.com/ACRains

Чем особенна Третья Штурмовая

Кроме легендарных бойцов и офицеров, многочисленные победы и подвиги, Третья Штурмовая может похвастаться уникальной особенностью – она не только воюет и уничтожает врагов, но чрезвычайно эффектно себя позиционирует и ведет рекрутинговый набор по всем правилам современного маркетинга.

Сайт Третьей Штурмовой отличается от электронных ресурсов других соединений, а их рекламные кампании по набору добровольцев чрезвычайно креативны, появляются в необычных местах, навсегда врезаются в память и даже уже стали мемом, даже в тиктоке, который считается традиционным "домашним" местом для так называемой "ваты".



Качественный креатив от Третьей Штурмовой, который все сразу раскладывает по местам / Скриншот с сайта соединения

Также соцсети "Тройки" постоянно пестрят креативным контентом с поля боя – там есть видео штурмовых действий и ожесточенных боев. Многие из них стали вирусными и приобрели статус хитов.

Такая стратегия вполне себя оправдывает: Третья Штурмовая очень популярна среди украинцев и попасть туда не так уж и просто. Лишь бы кого в бригаду не берут – нужно пройти сложный отбор и доказать, что достоин быть частью легенды.

Как стать бойцом Третьей Штурмовой

, необходимо подать заявку, заполнив анкету – это можно сделать просто на сайте соединения:

С тебя – базовая физическая подготовка и высокая мотивация, остальному – научим. Идеальный возраст штурмовика – 18 – 30 лет, – описание вакансии на сайте Третьей Штурмовой.

После чего необходимо прибыть в рекрутинговый центр в Киеве, Днепре или Львове и пройти собеседование и физический тест. С собой нужно иметь пакет документов. После этого "приемная комиссия" примет решение, станете ли вы "универсальной машиной смерти для россиян".