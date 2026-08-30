Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших НПЗ России "Киришинефтеоргсинтез"

Силы обороны Украины успешно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области. Это предприятие перерабатывает около 20 миллионов тонн нефти в год и является одним из крупнейших в России.

Об этом сообщили в Fire Point.

Что известно об успешной атаке на НПЗ в России?

Успешная операция была направлена на критически важный объект, входящий в структуру компании "Сургутнефтегаз". Поражение ключевых мощностей предприятия существенно затруднит поставки топлива военным подразделениям агрессора.

Пострадавший комбинат является одним из самых мощных в нефтеперерабатывающей отрасли России. Предприятие специализируется на массовом выпуске автомобильного бензина, дизельного и авиационного топлива, а также мазута и различных специальных нефтепродуктов.

Успешная атака на "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области: смотрите видео

В Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку в ночь на 30 августа 2026 года. Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и топливных объектов России.

В частности, в Киришах Ленинградской области поражен Киришский нефтеперерабатывающий завод, после чего на территории предприятия возник пожар. НПЗ является вторым по мощности в России и крупнейшим на Северо-Западе страны. Известно, что расстояние до цели составило более 800 км от государственной границы Украины.

Напомним, утром 28 августа в российском Ярославле прогремели взрывы, под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС". По данным Fire Point, для атаки были задействованы украинские дальнобойные беспилотники FP-1. После попаданий на территории НПЗ разразился масштабный пожар.

Ранее, в ночь на 26 августа, Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в российском Кстово, примерно в 800 километрах от Украины. После удара на территории предприятия вспыхнул пожар. НПЗ является одним из крупнейших в России и производит, в частности, бензин, дизельное и авиационное топливо, которое используется для нужд российской армии.

Впоследствии стало известно, что НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово после атаки беспилотника приостановил переработку сырой нефти. По данным Reuters, удар повредил несколько установок, межблочную инфраструктуру и общезаводские объекты.

Кроме того, в ночь на 25 августа Силы обороны Украины нанесли удар по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае России, после чего на предприятии вспыхнул пожар. Завод производит, в частности, дизельное топливо и бензиновые компоненты для нужд российской армии. Накануне украинские военные также поразили две установки по сепарации газа на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Степень повреждений обоих предприятий уточняется.