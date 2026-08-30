Про це повідомили у Fire Point.

Що відомо про успішну атаку на НПЗ у Росії?

Успішна операція була спрямована на критичний об'єкт, що входить до структури компанії Сургутнефтегаз. Ураження ключових потужностей підприємства суттєво ускладнить постачання пального військовим підрозділам агресора.

Уражений комбінат є одним із найпотужніших у нафтопереробній галузі Росії. Підприємство спеціалізується на масовому випуску автомобільного бензину, дизельного та авіаційного палива, а також мазуту й різноманітних спеціальних нафтопродуктів.

Успішна атака на "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області: дивіться відео

Систематичні атаки українських сил по об'єктах російського паливно-енергетичного комплексу спрямовані на зниження воєнного та економічного потенціалу Росії.

Нагадаємо, вранці 28 серпня в російському Ярославлі пролунали вибухи, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС". За даними Fire Point, для атаки застосували українські далекобійні безпілотники FP-1. Після влучань на території НПЗ спалахнула масштабна пожежа.

Раніше, у ніч проти 26 серпня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у російському Кстово, приблизно за 800 кілометрів від України. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. НПЗ є одним із найбільших у Росії та виробляє, зокрема, бензин, дизельне й авіаційне пальне, яке використовується для потреб російської армії.

Згодом стало відомо, що НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово після атаки безпілотника призупинив переробку сирої нафти. За даними Reuters, удар пошкодив кілька установок, міжблокову інфраструктуру та загальнозаводські об'єкти.

Крім того, у ніч на 25 серпня Сили оборони України завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї Росії, після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Завод виробляє, зокрема, дизельне пальне та бензинові компоненти для потреб російської армії. Напередодні українські військові також уразили дві установки сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Ступінь пошкоджень обох підприємств уточнюється.