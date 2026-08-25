Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Які результати уражень

Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. Наразі фахівці уточнюють ступінь завданих збитків після зафіксованого загоряння.

Його проєктна потужність сягає 6,25 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство спеціалізується на випуску дизельного пального та бензинових компонентів, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії.

Крім того, українські військові підтвердили успішне ураження двох установок сепарації газу У-272 на Астраханському газопереробному заводі, яке сталося у ніч на 24 серпня. Це підприємство входить до системи компанії "Газпром".

Проєктна потужність Астраханського ГПЗ становить до 12 мільярдів кубометрів газу та близько 7,3 мільйона тонн газового конденсату на рік. Підприємство виробляє товарний природний газ, стабільний газовий конденсат, бензини, дизельне паливо, мазут, скраплені вуглеводневі гази та технічну сірку.

Продукція цього заводу безпосередньо використовується для потреб збройних сил Росії, а виготовлена технічна сірка застосовується у виробництві вибухових речовин.

До слова, Пермський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки українського дрона 21 серпня. Він входить до одного з найбільших підприємств у Росії.