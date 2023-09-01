Моряк из Украины выпал за борт и пробыл в воде почти сутки: его спасли у берегов Турции

Накануне украинский моряк упал за борт. К счастью, его удалось спасти у берегов Турции. Он пробыл в открытой воде почти сутки.

По имеющейся информации, произошел инцидент ночью 30 августа вблизи Кефкена. За борт выпал старший помощник капитана контейнеровоза MSC NADRIELY. Судно тогда двигалось из Грузии в турецкий Текирдаг.

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Моряка начали искать

В какой-то момент отсутствие старшего помощника капитана заметили. После этого контейнеровоз повернул назад, чтобы начать поиски украинского моряка.

К поисковой операции привлекли также спасательные катера, береговую охрану и авиацию. Кроме того, направили запрос судам поблизости, чтобы они вышли на помощь.



Моряка удалось найти 31 августа / Коллаж maritimebulletin

А на следующий день, 31 августа, украинского моряка заметили. Его спас экипаж другого сухогруза MOONLIGHT. В общем, наш земляк пробыл в воде около 20 часов. Мужчину достали из воды и отправили в больницу.

Украинского моряка спасли у берегов Турции: смотрите видео

Поскольку мы заговорили о Турции, там предлагают снести отели на первой линии к морю. Рассказываем, что же происходит в стране.

Почему в Турции хотят сносить гостиницы

Как выяснилось, местные экоактивисты в Турции требуют в сфере серьезных изменений. Основное внимание уделяется именно пляжным отелям, а также прибрежным заведениям. Они ведь ограничивают доступ людей к этим зонам.

В основном недовольство связано со свалками из-за плохого функционирования логистики этих же отелей. А также уничтожение природы, роста опасности заболеваний и несостоятельность городов Эгейского и Средиземного морей справиться с тем количеством приезжающих туристов.

Именно это толкнуло профессора Ильбера Ортайли выступить за то, чтобы постепенно демонтировали и реконструировали гостиницы первой линии. Местные жители также недовольны, ведь береговая линия застроена высокими гостиницами, из-за которых ничего не видно. Кроме того, еще и пляжи приватизировали, что делает невозможным доступ к ним всех желающих.