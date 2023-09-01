За наявною інформацією, стався інцидент уночі 30 серпня поблизу Кефкена. За борт випав старший помічник капітана контейнеровоза MSC NADRIELY. Судно тоді рухалося з Грузії до турецького Текірдагу.

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Моряка почали шукати

В якийсь момент відсутність старшого помічника капітана помітили. Після цього контейнеровоз повернув назад, щоб розпочати пошуки українського моряка.

До пошукової операції залучили також рятувальні катери, берегову охорону й авіацію. Крім того, надіслали запит судам поблизу, щоб вони вийшли на допомогу.



Моряка вдалося знайти 31 серпня / Колаж maritimebulletin

А вже наступного дня, 31 серпня, українського моряка помітили. Його врятував екіпаж іншого суховантажного судна MOONLIGHT. Загалом наш земляк пробув у воді близько 20 годин. Чоловіка дістали з води та відправили до лікарні.

Українського моряка врятували біля берегів Туреччини: дивіться відео

Оскільки ми заговорили про Туреччину, то там пропонують знести готелі на першій лінії до моря. Розповідаємо, що ж відбувається у країні.

Чому у Туреччині хочуть зносити готелі

Як з'ясувалося, місцеві екоактивісти у Туреччині вимагають у туристичній сфері серйозних змін. Основну увагу приділяють саме пляжним готелям, а також прибережним закладам. Адже вони обмежують доступ людей до цих зон.

Здебільшого невдоволення пов'язане зі сміттєзвалищами через погане функціонування логістики цих же готелів. А також знищення природи, зростання небезпеки захворювань та неспроможність міст Егейського та Середземного морів упоратися з тією кількістю туристів, яка приїжджає.

Саме це штовхнуло професора Ільбера Ортайлі виступити за те, щоб поступово демонтували та реконструювали готелі на першій лінії. Місцеві мешканці також незадоволені, адже берегова лінія забудована високими готелями, через які нічого не видно. Крім того, ще пляжі приватизували, що унеможливлює доступ до них усіх охочих.