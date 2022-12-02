Смертельная визитка: ВСУ показали, как уничтожают оккупантов гранатами с сине-желтыми лентами
Украинские воины все креативнее подходят к ликвидации оккупантов. Так что теперь гранаты, которые пополняют статистику потерь врага от Генштаба ВСУ, имеют свою "смертельную визитку".
Эксклюзивными кадрами с 24 каналом поделилась 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Теперь последнее, что видят оккупанты – гранату с украинским флагом.
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Эффектное уничтожение оккупантов
Украинские воины креативно подошли к истреблению оккупантов, так что теперь на скидывающие с беспилотников гранаты привязывают сине-желтые ленты. Это такая своеобразная "смертельная визитка" – в перспективе, возможно, она будет пугать россиян больше, чем "визитка Яроша".
Украинский флаг пришел к оккупантам, откуда они точно не ждали. Но граната не только с лентами была, но и с билетом на концерт Кобзона. Оккупантам там должно понравиться. Равно так же, вам должно понравиться музыкальное сопровождение. Однако следует предупредить, что там присутствует нецензурная лексика.
Как украинские воины уничтожают оккупантов гранатами с сине-желтыми лентами: смотрите видео (18+)
Потери оккупантов в войне
С первого дня полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы начали оказывать героическое сопротивление врагу и наносить оккупантам колоссальные потери. На 2 декабря наши воины успешно ликвидировали и уничтожили:
- около 90 090 оккупантов;
- 2 916 танков;
- 5883 боевых бронированных машин;
- 1905 артиллерийских систем;
- 395 реактивных систем залпового огня;
- 210 средств ПВО;
- 280 самолетов;
- 262 вертолета;
- 1 564 беспилотника;
- 531 крылатую ракету;
- 16 кораблей и катеров;
- 4464 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 163 единицы специальной техники.