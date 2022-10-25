30 демократов призвали Байдена к прямым переговорам с Путиным: почему манипуляция не сработала

В последнее время на Западе стало больше "переговорных настроений" – в кругах партнеров Украины стали чаще говорить о том, что нужно садиться за стол переговоров с Путиным, чтобы закончить российско-украинскую войну. В частности, это актуально и для США.

Откуда берутся "переговорные настроения" на Западе

Однако в Штатах активизация таких разговоров связана, прежде всего, с приближением промежуточных выборов в Конгресс. Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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По его словам, до них остается все меньше времени, поэтому единственные инструменты, которые остаются у политиков для того, чтобы привлечь внимание к себе, своей кампании и своей кандидатуре – это скандальные методы. Речь идет о чем-либо, направленном против политического мейнстрима и против общей позиции США.

А поскольку сейчас своеобразный мейнстрим поддерживает Украину, то ничего удивительного, что радикальные республиканцы вдруг начали заявлять, что нужно пересматривать вопросы помощи нашему государству и садиться за стол переговоров. Более того, о чем-то подобном начали говорить и либеральные демократы.

То есть для американцев сейчас это тренд подготовки к выборам,

– подчеркнул Краев.

Что же касается Европы, то там необходимость переговоров подчеркивают преимущественно либо бывшие политики, либо политики, которые в свое время открыто сотрудничали с россиянами, либо те, кто просто констатирует, что война должна завершиться переговорами. Но это аксиома – любая война завершается переговорами. Впрочем, эксперт заметил вопрос, когда и с кем именно их начинать.

Американские демократы призвали Байдена вести переговоры с Путиным

Если к призывам республиканцев в Конгрессе США по поводу уменьшения поддержки Украины и необходимости переговоров все уже успели привыкнуть, то письмо с подобной формулировкой от группы из 30 либерал-демократов стало неожиданностью. Они адресовали его Белому дому и призвали президента США Джо Байдена вести прямые переговоры с Россией.

Однако, столкнувшись с волной критики, они довольно быстро отозвали свое письмо, заявив, что оно было написано еще несколько месяцев назад, и только сейчас без согласования обнародовано.

Александр Краев констатировал, что чем бы ни была эта попытка, она провалилась. Более того, он отметил, что на самом деле у социалистов, которыми и есть либерал-демократы, есть другая проблема.

Эксперт объяснил, что они начали этот тренд только потому, что не выполнили свою предварительную программу. Большинство из этих политиков пришли в Конгресс в 2019 году на волне пролевых настроений. Тогда Трамп настолько настроил против себя всех, кого возможно, что левые социалистические идеи стали популярны. Однако эти демократы до сих пор не реализовали ни одного пункта из своей повестки дня.

Это подтолкнуло их начать такие провокации, такие странные заявления. Но надо понимать, что это, по сути, единственное, что они смогли сделать за это время", – подчеркнул он.

Но американские избиратели понимают, что самими заявлениями "сыт не будешь и экономику не поправишь". Поэтому на самом деле, по мнению Краева, такие провокации особенно не помогут этим политикам и не повлияют на позицию США в отношении Украины.

Александр Краев объяснил, почему некоторые западные политики настаивают на переговорах с Путиным: смотрите видео

О чем шла речь в письме либерал-демократов