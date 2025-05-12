Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, к каким действиям прибегнет враг, если ему удастся пополнить свои силы и средства. Также во время так называемого "перемирия", которое Россия объявила на 8, 9 и 10 мая, она провела 193, 196 и 161 штурмов соответственно. Аналитики проекта DeepState отметили, что "на всех участках прекращения огня не было", были лишь единичные случаи.

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Россия выдвигает абсолютно неприемлемое условие

Селезнев отметил, что в российскую армию сейчас привлечено 620 тысяч личного состава в рамках так называемой "сво". Этих ресурсов врагу не хватает для того, чтобы активно атаковать на многих участках фронта. Он для себя определил некоторые приоритетные направления:

Покровско-Мирноградское;

Лиманское;

Новопавловский.

Именно там россияне акцентируют свои усилия, пытаясь получить определенные территориальные достижения. Их цель – сформировать ударный плацдарм на летнюю наступательную кампанию уже в направлении большой городской агломерации, которая включает Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку,

– пояснил военный эксперт.

Если у противника, по мнению Селезнева, появится возможность пополнить свои силы и средства, увеличить количественный состав сил, привлеченных в рамках "сво", то масштабирование его наступательных действий произойдет гарантированно.

В то же время Владимир Путин выставляет абсолютно неприемлемое условие словами своего спикера Дмитрия Пескова, что, мол, Украина должна прекратить получать военно-техническую помощь от западных и, в частности, европейских партнеров.

В то время, когда Россия будет накапливать ресурсы, также получая оружие и боеприпасы из Пхеньяна или из Тегерана, Украина должна находиться в состоянии стагнации,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Поэтому, по его мнению, мы должны понимать, что Путин все свои действия в рамках дипломатического трека, направляет на то, чтобы с одной стороны как можно больше усилить боевой потенциал российской армии, а с другой – максимально ослабить способности украинской армии.

Напомним, что по мнению аналитика Совета внешней политики "Украинская призма" Евгения Костогрызова, Путин может согласиться на 30-дневное перемирие только, если Запад сможет резко увеличить количество военной помощи для Украины. Также если украинские силы "резко увеличат интенсивность боевых действий", то Россия "банально не сможет удержаться".