Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зазначивши, до яких дій вдасться ворог, якщо йому вдасться поповнити свої сили та засоби. Також під час так званого "перемир'я", яке Росія оголосила на 8, 9 та 10 травня, вона провела 193, 196 і 161 штурм відповідно. Аналітики проєкту DeepState відзначили, що "на всіх ділянках припинення вогню не було", були лише одиничні випадки.

До теми Шанс на мир чи обман Путіна: усе про заяви Росії та України про переговори й реакцію світу

Росія висуває абсолютно неприйнятну умову

Селезньов зауважив, що до російської армії зараз залучено 620 тисяч особового складу в межах так званої "сво". Цих ресурсів ворогу бракує для того, щоб активно атакувати на багатьох ділянках фронту. Він для себе визначив деякі пріоритетні напрямки:

Покровсько-Мирноградський;

Лиманський;

Новопавлівський.

Саме там росіяни акцентують свої зусилля, намагаючись здобути певні територіальні здобутки. Їхня мета – сформувати ударний плацдарм на літню наступальну кампанію вже в напрямку великої міської агломерації, яка включає Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку,

– пояснив військовий експерт.

Якщо у противника, на думку Селезньова, з'явиться можливість поповнити свої сили та засоби, збільшити кількісний склад сил, що залучені в межах "сво", то масштабування його наступальних дій відбудеться гарантовано.

Водночас Владімір Путін виставляє абсолютно неприйнятну умову словами свого речника Дмітрія Пєскова, що, мовляв, Україна має припинити отримувати військово-технічну допомогу від західних і, зокрема, європейських партнерів.

У той час, коли Росія накопичуватиме ресурси, також отримуючи зброю та боєприпаси з Пхеньяну чи з Тегерану, Україна має перебувати в стані стагнації,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Тому, на його думку, маємо розуміти, що Путін всі свої дії в межах дипломатичного треку, спрямовує на те, щоб з одного боку щонайбільше посилити бойовий потенціал російської армії, а з іншого – максимально послабити спроможності української армії.

Нагадаємо, що на думку аналітика Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євгена Костогризова, Путін може погодитись на 30-денне перемир'я тільки, якщо Захід зможе різко збільшити кількість військової допомоги для України. Також якщо українські сили "різко збільшать інтенсивність бойових дій", то Росія "банально не зможе втриматися".