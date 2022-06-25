+30 градусов и дожди: прогноз погоды на 26 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 26 июня, будет жаркой. Несмотря на это, в ряде областей прогнозируют дожди.
В большинстве регионов температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов. Только в Крыму будет свежо – +22...+24 градуса.
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Несмотря на сильную жару, в южных и восточных областях синоптики обещают дожди. Осадки покроют и часть западных регионов. Сухой погода будет только:
- во Львове,
- Луцке,
- Ровно,
- Житомире,
- Киеве,
- Чернигове,
- Сумах.
Дожди в других областях не сильно повлияют на жару. Ведь на Востоке синоптики все равно прогнозируют +28…+30 градусов. То есть осадки могут принести только кратковременную свежесть. В центральных областях столбики термометров будут держаться чуть ниже – +27…+29 градусов.
По всей Украине ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.
Прогноз от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко заявила, что жара в Украине начинает набирать обороты. В воскресенье она еще будет относительно сдержанной. По данным Диденко, на Юге осадки будут только ночью, а уже днем прекратятся. В Киевской и Житомирской областях возможны грозы.
Ветер завтра в Украине предполагается восточный, северо-восточный, умеренный, в восточных областях и на юго-востоке возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду,
– рассказала синоптик.
Киевлян Диденко призвала не находиться долго на солнце и носить с собой бутылку воды. Ведь воскресенье в столице будет очень жарким.
Прогноз погоды в городах Украины на 26 июня
- Львов – +28...+30
- Ужгород – +29...+31
- Ивано-Франковск – +26...+28
- Тернополь – +26...+28
- Черновцы – +26...+28
- Хмельницкий – +27...+29
- Луцк – +28...+30
- Ровно – +27..+29
- Житомир – +27...+29
- Винница – +28...+30
- Одесса – +26...+28
- Николаев – +27...+29
- Херсон – +26...+28
- Симферополь – +22...+24
- Кропивницкий – +27...+29
- Черкассы – +27...+29
- Чернигов – +28...+30
- Сумы – +28...+30
- Полтава – +26...+28
- Днепр – +27...+29
- Запорожье – +26...+28
- Донецк – +28...+30
- Луганск – +28...+30
- Харьков – +26...+28
- Киев – +28...+30
Прогноз погоды на 26 июня / Карта Укргидрометцентра
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