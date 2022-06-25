+30 градусов и дожди: прогноз погоды на 26 июня

25 июня 2022 , 15:46
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Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в воскресенье, 26 июня, будет жаркой. Несмотря на это, в ряде областей прогнозируют дожди.

В большинстве регионов температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов. Только в Крыму будет свежо – +22...+24 градуса.

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Несмотря на сильную жару, в южных и восточных областях синоптики обещают дожди. Осадки покроют и часть западных регионов. Сухой погода будет только:

  • во Львове,
  • Луцке,
  • Ровно,
  • Житомире,
  • Киеве,
  • Чернигове,
  • Сумах.

Дожди в других областях не сильно повлияют на жару. Ведь на Востоке синоптики все равно прогнозируют +28…+30 градусов. То есть осадки могут принести только кратковременную свежесть. В центральных областях столбики термометров будут держаться чуть ниже – +27…+29 градусов.

По всей Украине ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко заявила, что жара в Украине начинает набирать обороты. В воскресенье она еще будет относительно сдержанной. По данным Диденко, на Юге осадки будут только ночью, а уже днем прекратятся. В Киевской и Житомирской областях возможны грозы.

Ветер завтра в Украине предполагается восточный, северо-восточный, умеренный, в восточных областях и на юго-востоке возможны порывы до 15 – 18 метров в секунду,
– рассказала синоптик.

Киевлян Диденко призвала не находиться долго на солнце и носить с собой бутылку воды. Ведь воскресенье в столице будет очень жарким.

Прогноз погоды в городах Украины на 26 июня

  • Львов – +28...+30
  • Ужгород – +29...+31
  • Ивано-Франковск – +26...+28
  • Тернополь – +26...+28
  • Черновцы – +26...+28
  • Хмельницкий – +27...+29
  • Луцк – +28...+30
  • Ровно – +27..+29
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +28...+30
  • Одесса – +26...+28
  • Николаев – +27...+29
  • Херсон – +26...+28
  • Симферополь – +22...+24
  • Кропивницкий – +27...+29
  • Черкассы – +27...+29
  • Чернигов – +28...+30
  • Сумы – +28...+30
  • Полтава – +26...+28
  • Днепр – +27...+29
  • Запорожье – +26...+28
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +28...+30
  • Харьков – +26...+28
  • Киев – +28...+30


Прогноз погоды на 26 июня / Карта Укргидрометцентра

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Автор: Софія Мінджоса