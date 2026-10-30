В Курской области были нанесены удары по "Искандеру-М": под ударом также оказались склады и ремонтные базы россиян

Силы обороны Украины нанесли удар по российской пусковой установке ОТРК "Искандер-М" в Курской области. Удар был нанесен 29 октября и в ночь на 30 октября; кроме того, украинские военные провели атаку на склады боеприпасов и материально-технических средств оккупантов, а также их ремонтные подразделения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие цели россиян поразили Силы обороны?

29 октября и в ночь на 30 октября подразделения Сил обороны нанесли удар по пусковой установке ОТРК "Искандер-М" в районе Фатежа Курской области России. Она располагалась вблизи района перегрузки баллистических ракет.

Кроме того, украинские военные поразили несколько складов боеприпасов российской армии:

в районе села Малоянисоль Донецкой области;

вблизи Новоегоровки Харьковской области;

в районе Ганусовки Луганской области.

Также под удар попал склад материально-технических средств оккупантов вблизи Беловодска в Луганской области.

Кроме того, украинские военные провели атаку на ремонтные объекты противника. В частности, в районе Рубежного в Луганской области было поражено ремонтное подразделение, а вблизи Писаревки – ремонтно-восстановительная база российской армии.

Напомним, российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1 590 российских военнослужащих.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 586 500 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 12 450 российских танков и 25 617 боевых бронированных машин.