Сколько солдат надо России ежемесячно, чтобы поддерживать войну: разведка Британии назвала цифру

Информационное пространство наполнили заявления и предположения о том, что Россия скоро пойдет в новое большое наступление. Ведь Путин ждал выборов, чтобы провести мобилизацию после них. В новом отчете британские разведчики предположили, сколько людей надо оккупантам, чтобы поддерживать войну.

Оккупанты действительно имеют больше солдат и техники, поэтому относятся к людям как к не очень ценному ресурсу. Так же, как и к технике. Зато Силы обороны, чувствуя во всем дефицит, ищут пути, как быть более эффективными. Сухопутные силы показали кадры, как американская САУ Paladin поразила российскую БМП с одного выстрела.

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Сколько новых солдат нужно россиянам каждый месяц

Россия сохраняет значительное количественное преимущество в конфликте, превосходя Украину по количеству боеприпасов и техники. Предположительно, ежемесячно она набирает примерно 30 тысяч дополнительных человек и, скорее всего, может и в дальнейшем нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил,

– сказано в отчете.

Это количество является "комфортным" для захватчиков, поскольку позволяет им безболезненно переживать потери и рваться на украинскую землю. Известно, что враг не считается с потерями и готов привлекать новых и новых людей, чтобы давить живой силой на ВСУ.

Еще в сводке было сказано, что Силы обороны, скорее всего, потеряли Тоненькое и Орловку в конце марта. Однако за последние недели успехи россиян не были значительными.

Когда будет новое российское наступление – и будет ли вообще