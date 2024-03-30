Сколько солдат надо России ежемесячно, чтобы поддерживать войну: разведка Британии назвала цифру
Источник:Британская разведка
Информационное пространство наполнили заявления и предположения о том, что Россия скоро пойдет в новое большое наступление. Ведь Путин ждал выборов, чтобы провести мобилизацию после них. В новом отчете британские разведчики предположили, сколько людей надо оккупантам, чтобы поддерживать войну.
Оккупанты действительно имеют больше солдат и техники, поэтому относятся к людям как к не очень ценному ресурсу. Так же, как и к технике. Зато Силы обороны, чувствуя во всем дефицит, ищут пути, как быть более эффективными. Сухопутные силы показали кадры, как американская САУ Paladin поразила российскую БМП с одного выстрела.
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Сколько новых солдат нужно россиянам каждый месяц
Россия сохраняет значительное количественное преимущество в конфликте, превосходя Украину по количеству боеприпасов и техники. Предположительно, ежемесячно она набирает примерно 30 тысяч дополнительных человек и, скорее всего, может и в дальнейшем нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил,
– сказано в отчете.
Это количество является "комфортным" для захватчиков, поскольку позволяет им безболезненно переживать потери и рваться на украинскую землю. Известно, что враг не считается с потерями и готов привлекать новых и новых людей, чтобы давить живой силой на ВСУ.
Еще в сводке было сказано, что Силы обороны, скорее всего, потеряли Тоненькое и Орловку в конце марта. Однако за последние недели успехи россиян не были значительными.
Когда будет новое российское наступление – и будет ли вообще
- В разных источниках называют разные даты: то ли весна, или лето 2024 года. Украина строит фортификации в нескольких областях.
- Стоит сказать, что до разговоров о большом наступлении оккупантов говорилось о попытке захватить Харьков. Некоторые зарубежные СМИ даже называли даты. Но, как видим, этого не произошло.
- Один из американских генералов выразил сомнение в том, что россияне способны на новое наступление. Ведь они потратили очень много ресурсов, чтобы захватить Авдеевку.
- Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к еще одному наступлению оккупантов. Нашей стране остро не хватает оружия, а поставки от партнеров задерживаются. По словам президента, Украина ищет способ не отступать.