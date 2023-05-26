"2:0": военный показал новое видео с Залужным и окончательно разбил российские фейки

На фоне уничтожения оккупантов и предстоящего контрнаступления Украины российские пропагандисты пытались убедить, что Главнокомандующий ВСУ якобы получил тяжелое ранение под Херсоном. По их словам, именно поэтому Валерия Залужного не видно в информационном поле.

Однако очередную ложь России постигла уже обычная судьба: фейковые новости довольно быстро опровергли. В частности, в пятницу украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан показал очередное видео с Главнокомандующим.

Достойно внимания Боятся контрнаступления: зачем россияне создали фейк о "ранении" Залужного

"Рашнпропаганден – 2:0"

В частности, он в своем телеграм-канале передразнил российских пропагандистов и перечислил их вероятные упреки в сторону видео с украинским Главнокомандующим. Мол, в опубликованном ранее видео, которое первым разбило русскую ложь, они могли увидеть, что якобы у Залужного не работает правая рука, "сидит, потому что ранения в нижнюю часть, и стоять, ходить не может, под одеждой одет корсет, видео смонтировано с двух частей, состояние очень болезненное".

Все ваши ходы, мы еще вчера легко просчитали наперед, а дальше просто играем в одни ворота, информационными снарядами в ворота врага. Рашнпропаганден – 2:0 в нашу пользу. На этом сделаем паузу,

– отметил Анатолий Штефан.

Анатолий Штефан показал очередное видео с Валерием Залужным: смотрите видео

Первое видео появилось накануне

Отметим, что в четверг, 25 мая, Анатолий Штефан опубликовал первое видео с Главнокомандующим ВСУ на рабочем месте. На кадрах ролика Валерий Залужный поблагодарил всех украинцев и заверил в обязательной победе Украины в войне.

Благодарю всех украинцев. Вместе мы обязательно победим. И не только сегодня – всегда. Спасибо всем!

– сказал Залужный.

Сам же Анатолий Штефан отметил, что Залужный чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов.

Кроме видео в сети, также появились и фото с Главнокомандующим. В частности, одно из них опубликовала депутат Верховной Рады Анна Пуртова на своей фейсбук-странице. Другое фото выложил в сеть сам Залужный, которое сделал на рабочем месте.