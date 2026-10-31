Зеленский прибыл в Стамбул и анонсировал важные переговоры по Черному морю

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября прибыл в Стамбул вместе со своей командой. Там он планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем официальном телеграм-канале.

Что будут говорить Зеленский и Эрдоган?

По словам Зеленского, впереди важные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинская сторона будет работать над укреплением защиты граждан, углублением межгосударственного партнерства с Турцией и поиском реальных дипломатических перспектив.

Отдельно Зеленский подчеркнул важность вопросов судоходства в Черном море. Подробностей о запланированных договоренностях он пока не привел.

Помимо переговоров с президентом Турции, в программе визита запланирована встреча Владимира Зеленского с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Напомним, Украина готовится к трехсторонней встрече с США и Россией в Абу-Даби, в ходе которой планируется обсудить гуманитарные вопросы и вопросы безопасности. Владимир Зеленский сообщил, что среди возможных шагов по деэскалации – взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечение свободного судоходства и возвращение пленных и депортированных украинских детей.

Отдельной темой переговоров станут территориальные вопросы, имеющие принципиальное значение для Украины и России. В то же время Зеленский подчеркнул, что обсуждать возможные компромиссы по территориям могут только лидеры государств, а не технические группы или советники. Делегации более низкого уровня могут подготовить рамочные условия для первых шагов по деэскалации.

Украинская сторона рассчитывает, что в ходе трехсторонней встречи удастся зафиксировать готовность сторон выполнять конкретные обязательства в сфере безопасности. Это должно стать основой для дальнейшего обсуждения более широкого политического урегулирования.