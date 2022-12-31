Резников обратился к россиянам: хронология 311 дня войны

Полномасштабная война с Россией длится уже 311 дней. Украинские воины мужественно отбивают атаки врага и освобождают свою землю.

Главные новости о том, что происходит на передовой и в стране, а также на дипломатической арене – рассказывает 24 канал.

Заметьте Ядерное оружие в Беларуси, атака Киевщины дронами: хронология 310 дня войны

4:42 18 новых HIMARS, которые США должны передать Украине будут с интегрированной системой IFADTS. Она нужна, чтобы было больше "хлопка" и больше пораженных целей за короткий промежуток времени.

Система IFADTS должна улучшить коммуникацию между разведывательными беспилотниками и установками HIMARS.

03:37 Замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов заявил, что Иран сомневается в передаче России ракет, однако хочет получить от Кремля исключительно материальные преимущества.

Иран до сих пор не решил передавать России баллистические ракеты или нет, но решил с ней торговаться. Торговаться за сам факт начала переговоров, торговаться в процессе переговоров, тянуть время, ожидая более слабой позиции России и соответственно лучшего предложения себе,

– пропускает Данилов.

По его данным, Москва просит у Тегерана баллистические ракеты радиусом 300 и 700 километров. Однако их не спешат передавать.

03:01 Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призвал русских евреев уехать из России. Иначе их снова сделают "козлами отпущения".

Стоит отметить, что раввин покинул свой пост после полномасштабного вторжения России в Украину.

00:38 Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к россиянам. Он объяснил военнообязанным гражданам страны-оккупанта, что у них осталась неделя относительного "выбора".

Ведь в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.