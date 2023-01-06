ООН поддерживает рождественское "перемирие", Подоляк считает его пропагандой: хронология 317 дня войны

Украинские защитники продолжают решительно возвращать захваченные врагом территории, уничтожая планы оккупантов. Все это сопровождается большими потерями врага и взрывами и временно оккупированных территорий.

Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу на 317 день войны читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Рождественское "перемирие" и немецкие Patriot для Украины: хронология 316 дня войны

02:35 Напомним, что на днях в Германии сообщили, что готовы передать Украине замороженные активы России для послевоенного восстановления государства. Впрочем, подобная идея крайне не понравилась оккупантам. Угрожать европейскому государству бросился председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кричал о том, что это Запад виноват в войне в Украине, а теперь еще деньги несчастных россиян хочет забрать.

01:10 Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что даже после Победы Украине придется готовиться к возможным "сюрпризам" со стороны России. Однако быть настороже нужно не только нам, но и странам НАТО и Европы, ведь враг коварен и может захотеть захватить что-нибудь снова.

00:30 В ООН поздравили идею Путина о рождественском "перемирии". Об этом заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга. По его словам, организация приветствует любые усилия по прекращению "конфликта".

00:13 Михаил Подоляк прокомментировал предложение Путина по поводу рождественского "перемирия". По мнению советника главы Офиса Президента, это лишь пропагандистская постановка для мира, чтобы выиграть дополнительное время для усиления своего войска.