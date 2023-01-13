Вероятный визит Джонсона и помощь от Японии: хронология 324 дня войны

Уже больше 320 дней украинские защитники и защитницы защищают нашу землю от нашествия оккупантов. ВСУ, волонтеры, медики и дипломаты не прекращают каждый день приближать нашу победу.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 Канала.

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06:14 Правительство Японии выделило 95 миллионов долларов на восстановление Украины. Эти средства будут направлены Программе развития ООН (ПРООН) в рамках партнерского соглашения.

04:21 Экс-премьер Великобритании и добрый друг Украины Борис Джонсон может вскоре посетить Украину. В ходе поездки политик может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

О предполагаемом визите Джонсона пишет пресса, однако официального подтверждения от него пока не поступало. Его пресс-секретарь отказался от комментариев.

03:33 США работают над тем, чтобы прекратить деятельность ЧВК "Вагнера" по всему миру. Госдеп с беспокойством следит за тем, как компания Пригожина стремится вербовать наемников из Сербии.

01:55 Источники среди военных 24 Канала рассказали, что в Соледаре наши силы мужественно стоят и наносят россиянам колоссальные потери. Оккупанты погибают не только от рук украинских воинов, но и от своих же "побратимов", а также от погодных условий.

Особенно тяжело российским "зекам", ушедшим в ЧВК Пригожина. Их гонят вперед обученные российские наемники, а "встречают" – вооруженные Силы обороны Украины.

Также военные рассказали, что сейчас фактически любое ранение российского оккупанта равно смерти. Эвакуация ведь оттуда невозможна, а погода добивает.

00:36 Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении экономических санкций в отношении компании Royal Pay Europe. Она связана с известным российским онлайн-букмекером.