Про досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також про загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Підступи до Соледара всіяні трупами ворога, коли ми отримаємо Patriot: хронологія 323 дня війни

06:14 Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

04:21 Експрем'єр Великої Британії та добрий друг України Борис Джонсон може невдовзі навідатися в Україну. Під час поїздки політик може зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про ймовірний візит Джонсона пише преса, проте офіційного підтвердження від нього поки не надходило. Його прессекретар відмовився від коментарів.

03:33 США працюють над тим, щоб припинити діяльність ПВК "Вагнера" по всьому світу. Держдеп із занепокоєнням стежить за тим, як компанія Пригожина прагне вербувати найманців із Сербії.

01:55 Джерела серед військових 24 Канала розповіли, що у Соледарі наші сили мужньо стоять та завдають росіянам колосальних втрат. Окупанти гинуть не лише від рук українських воїнів, а й від своїх же "побратимів", а також від погодних умов.

Особливо важко російським "зекам", які пішли в ПВК Пригожина. Їх гонять вперед навчені російські найманці, а "зустрічають" – озброєні Сили оборони України.

Також військові розповіли, що зараз фактично будь-яке поранення російського окупанта дорівнює смерті. Адже евакуація звідти неможлива, а погода добиває.

00:36 Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження економічних санкцій стосовно компанії Royal Pay Europe. Вона пов'язана з відомим російським онлайн-букмекером.