Число жертв после теракта в Днепре возросло, заявление Воздушных сил: хронология 326 дня войны

По состоянию на 15 января в Украине продолжается уже 326-й день полномасштабного российского вторжения. Самая тяжелая ситуация остается на Востоке.

Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу читайте в материале 24 Канала.

​ К теме Взрывы в Киеве, угроза массированной ракетной атаки: хронология 325 дня войны

5:35 Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что Германия не сможет отказать Польше в поставках танков Украине, особенно после заявления Великобритании.

Он объяснил, что было 5 "линеек" танков четвертого поколения: Challenger 2, американские Abrams, израильские Merkava, южнокорейские K2, и немецкие Leopard-2.

Их было произведено несколько тысяч единиц в более чем 10 странах Европы. И, как минимум, половина из этих стран уже готовы передавать Украине и "Леопарды", но нужно официальное разрешение Германии, как производителя,

– заявил Свитан.

По его словам, сначала Германия передаст танки другим странам, а затем Украине.

2:50 По словам главы ОВА, количество погибших в Днепре возросло до 14. 38 человек спасатели достали из-под завалов. Спасательная операция продолжается.

2:38 Днепровский городской совет объявил о трехдневном трауре по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому в Днепре.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что неизвестна судьба еще 26 жильцов дома. Спасательная операция продолжается.

1:21 В воздушных силах Украины опровергли заявление советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича. Последний сказал, что якобы ракету Х-22, попавшую в многоэтажку в Днепре, "сбила" наше ПВО.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что 14 января Россия выпустила пять крылатых ракет Х-22 из Курской области и акватории Азовского моря.

В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет. С начала военной агрессии России на территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна – не сбитая средствами противовоздушной обороны,

– заявили военные.

Они объяснили, что только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе может предоставить Украине Запад – Patriot PAC-3 или SAMP-T – способны перехватывать эти ракеты.