"Хлопок" в Севастополе, взрывы в Запорожье: хронология 327 дня войны

Украинские защитники уже 327 дней не дают российским оккупантам претворить в жизнь иллюзорные планы российского диктатора Путина. По состоянию на 16 января все еще тяжелее остается ситуация на Востоке нашего государства, где продолжаются ожесточенные бои за каждый квадратный метр нашей территории.

Подробную информацию о происходящем на фронте и в тылу читайте в материале 24 Канала.

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5:54 Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала передать Украине танки и ПВО после удара россиян по Днепру.

Россия должна быть привлечена к ответственности за все совершенные преступления,

– заявила чиновник.

2:17 Российские оккупанты ударили по Запорожью. По данным главы ОВА Александра Старуха, враги попали в объекты гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры.

Предварительно известно о нескольких раненых людях. Стреляли по областному центру и окрестностям, скорее всего, из комплексов С-300.

00:32 В Севастополе раздался "хлопок". Пророссийские СМИ традиционно писали о работе ПВО, якобы сбившей беспилотник. В местных телеграмм-каналах написали о взрывах возле воинской части "Казачка" на улице Штормовой.