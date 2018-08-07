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32-ядерный процессор от AMD установил новый рекорд

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32-ядерный процессор от AMD разогнали до рекордной частоты
32-ядерный процессор от AMD разогнали до рекордной частоты / Фото из свободных источников

Накануне компания AMD официально представила второе поколение процессоров Ryzen Threadrippe. Также разработчики объявили, что продажа флагманского чипа Ryzen Threadripper 2990WX начнется уже 13 августа. В этот же день чипмейкер позволит публикацию полноценных обзоров на новый CPU.

Об этом сообщает Overclockers.

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Пока AMD представили чипсеты нового поколения, редакция издания tom's Hardware, которая побывала на AMD Tech Day в итальянском городе Маранелло, поделилась первыми подробностями о разгонном потенциале 32-ядерного "монстра".

 

Ryzen Threadripper 2990WX

Результаты теста процессора Ryzen Threadripper 2990WX

В ходе данного мероприятия специалисты разогнали Ryzen Threadripper 2990WX до 5,1 ГГц, сохранив работоспособность всех физических ядер. В таком режиме новый CPU был протестирован в бенчмарке Cinebench R15, который он завершил с впечатляющим результатом в 7 618 баллов. Стоит отметить, что за охлаждение процессора отвечал стакан с жидким азотом.

Під час тестування процесор Ryzen Threadripper 2990WX охолоджували рідким азотом

Во время тестирования процессор Ryzen Threadripper 2990WX охлаждали жидким азотом

Для сравнения, рекорд Cinebench R15 на процессоре Core i9-7980XE (18 ядер / 36 потоков, 2,6 / 4,2 ГГц), нынешнем флагмане HEDT-платформы от Intel, составляет 5 828 очков. Чтобы достичь этой отметки американский энтузиаст Splave разогнал его до 5 828 МГц. При этом безымянный 28-ядерный процессор, которым Intel похвасталась в рамках Computex 2018, на частоте 5 ГГц проходит Cinebench R15 с результатом в 7 334 балла.

Порівняння результатів тесту Ryzen Threadripper 2990WX та 28-ядерного процесора Intel

Сравнение результатов теста Ryzen Threadripper 2990WX и 28-ядерного процессора Intel

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Теги: Гаджеты Техно AMD
Источник: 24 Канал
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