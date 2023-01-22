Писториус приедет в Киев, Украина готова в случае наступления из Беларуси: хронология 333 дня войны

Украинские воины уже 333 сутки героически защищают территории и население от захватчика. Самой горячей точкой до сих пор остается Бахмутское направление, где идут тяжелые бои.

Оккупанты пытаются перетянуть инициативу количественно, однако терпят сокрушительное поражение. Обо всех ключевых событиях фронта и Украины – рассказывает 24 Канал.

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03:29 Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что россияне угрожают людям на оккупированных территориях, которые продолжают обучать детей по украинской программе, что лишат родительских прав.

02:48 Новый министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал визит в Киев. По его словам, поездка состоится в ближайший месяц.

01:33 Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заверил украинцев, что в настоящее время угрозы наступления из Беларуси нет. Если она будет, то граждан обязательно предупредят. В то же время, даже если такое случится, Силы обороны готовы ко всем возможным сценариям.

00:44 В Николаевской области на вражеской мине взорвалось авто – пострадали 4 человека. Трагедия произошла возле села Любомировка Витовского района. Известно, что среди находившихся в машине был ребенок 3 недель. Сейчас пострадавшие в больнице – они получили осколочные ранения. Ребенок, к счастью, не пострадал.

00:18 Бывшого министра обороны Кристину Ламбрехт обвиняют в запрете проведения инвентаризации танков Leopard накануне своей отставки. Говорят, она считала, что это может оказать дополнительное давление на Шольца.