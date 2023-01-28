Возможное новое вторжение до 24 февраля: хронология 339 дня войны

Украинские защитники 28 января продолжают отбивать атаки оккупантов. Полномасштабная война с Россией длится уже 339 дней.

Какая ситуация на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне – читайте в материале 24 Канала.

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03:40 Иван Федоров рассказал, что во временно оккупированной Мелитопольщине враг пытается вводить собственные правила. К тому же, россияне строят сооружения укрепления в центре города.

Федоров подчеркнул, что несколько недель назад на временно оккупированные территории прибыли наемники из Сербии. По его словам, ситуация напряженная. Однако следует отметить, что не говорится о регулярных войсках Беларуси.

03:00 Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания отправит Leopard Украине уже весной 2023 года. Она заявила, что эта помощь является лучшим способом "работать на мир и защитить украинский народ".

01:17 Алексей Данилов считает, что Россия может приступить к новой волне полномасштабного наступления на Донбассе до 24 февраля.

Кроме подготовки к повторному полномасштабному вторжению на Донбассе, россияне проверяют обороноспособность украинских войск в Запорожской области. Сейчас в Запорожской области есть некоторое накопление войск вражеских сил.