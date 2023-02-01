Новый пакет военной помощи Украине от США: хронология 343 дня войны

Украина уже 343 дня противостоит неспровоцированной полномасштабной агрессии России. Враг готовит новое большое наступление, однако Силы обороны Украины контролируют ситуацию.

Главное о ситуации на поле боя и дипломатическом фронте на 1 февраля – читайте в материале 24 Канала.

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06:10 Александр Коваленко считает, что угроз со стороны Беларуси в ближайшие недели можно не ждать, ведь там отсутствует формирование любой ударной группировки.

05:32 Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что в ближайшем месяце наиболее горячей точкой будет оставаться Донецкое направление. По его словам, самые интенсивные боевые действия продолжатся в районах Бахмута, Угледара и Авдеевки.

В то же время военный обозреватель убежден, что Луганское направление, Запорожская область или левобережная Херсонщина не те плацдармы, где россияне могут начать какие-то масштабные наступательные действия.

04:38 Исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко рассказал, что очень трудно установить точное количество людей, которых оккупанты депортировали в Россию. Однако количество людей, которых депортировала Россия, огромное. Как отметил правозащитник, речь идет о десятках тысяч человек.

01:14 Соединенные Штаты Америки готовят Украине новый пакет военной помощи. Его стоимость будет составлять 2 миллиарда долларов. В пакет военной помощи могут войти ракеты большей дальности.

Военная помощь также будет включать в себя вспомогательное оборудование для систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin. Чиновники отметили, что 1,725 миллиарда долларов поступит от программы Инициатива содействия безопасности Украины (USAI). Благодаря ему администрация президента Джо Байдена может получать оружие от промышленности, а не из запасов США.