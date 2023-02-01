Головне про ситуацію на полі бою та дипломатичному фронті станом на 1 лютого – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Франція передає додаткові Caesar, Польща не веде перемовин щодо F-16: хронологія 342 дня війни

06:10 Олександр Коваленко вважає, що загроз з боку Білорусі найближчими тижнями можна не чекати, адже там відсутнє формування будь-якого ударного угруповання.

05:32 Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що у найближчому місяці найбільш гарячою точкою буде залишатися Донецький напрямок. За його словами, найінтенсивніші бойові дії і далі продовжаться в районах Бахмуту, Вугледару та Авдіївки.

Водночас військовий оглядач переконаний, що Луганський напрямок, Запорізька область чи лівобережна Херсонщина не є тими плацдармами, де росіяни можуть розпочати якісь масштабні наступальні дії.

04:38 Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко розповів, що дуже важко встановити точну кількість людей, яких окупанти депортували у Росію. Однак кількість людей, яких депортувала Росія, є величезною. Як зазначив правозахисник, йдеться про десятки тисяч людей.

01:14 Сполучені Штати Америки готують Україні новий пакет військової допомоги. Його вартість становитиме 2 мільярди доларів. До пакета військової допомоги можуть увійти ракети більшої дальності.

Військова допомога також включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin. Чиновники зазначили, що 1,725 ​​мільярда доларів надійде від програми Ініціатива сприяння безпеці України (USAI). Завдяки їй адміністрація президента Джо Байдена може отримувати зброю від промисловості, а не з запасів США.