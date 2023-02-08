Франция увеличит военную помощь, Польша проведет обучение для ВСУ: хронология 350 дня войны

Украинские защитники и защитницы продолжают оказывать героическое сопротивление захватчикам. По состоянию на 8 февраля длится 350-й день нашей борьбы.

В этом материале 24 Канал рассказывает все главные события дня с фронта и международной арены.

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02:12 Сенат Франции почти единогласно принял решение об увеличении помощи Украине. Также обещают ужесточить санкции как против России, так и против тех стран, которые помогают ей.

01:30 Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич анонсировал обучение ВСУ на территории их страны. Речь идет о том, что каждый месяц Польша будет заниматься подготовкой двух батальонов ВСУ. Также предусмотрены медицинские курсы и другие базовые учения для защитников Украины.