Россияне обстреляли Харьковщину и Запорожье: хронология 352 дня войны

Российские военные пытаются наступать на Востоке, впрочем, Силы обороны дают отпор врагу. Украина ждет на тяжелое оружие и технику, чтобы успешно освободить оккупированные территории.

О самых главных событиях, происходящих 10 февраля, рассказывает 24 Канал. Продолжается 352-й день полномасштабной войны России против Украины.

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06:39 СМИ сообщают, что Словакия получит от Германии системы противовоздушной обороны MANTIS, которые будут защищать восточную границу с Украиной.

06:17 В Генштабе ВСУ обнародовали утреннюю сводку. В частности:

оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опросного, Марьики и Угледара. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск;

за прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва – Луганская и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Парасковеевка и Пречистовка в Донецкой области;

за прошедшие сутки враг нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты совершили 63 обстрела из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей;

остается высока угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины;

с целью пополнения потерь в населенный пункт Мирное Запорожской области, российские военные привезли наемников ЧВК "Вагнера" из числа завербованных заключенных;

авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов;

ПВО за сутки сбило 3 российских БпЛА. По предварительной информации, 2 типа "Орлан-10" и 1 "Орион";

подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления противника, 5 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию ПВО противника.

06:10 Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты устроили массированную атаку по Запорожье. Всего за час в городе зафиксировали 17 прилетов. Это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения России.

04:47 В Monitor сообщили о взрывах в Запорожье.

04:43 Олег Синегубов отметил, что на Харьковщине оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около десяти взрывов. В неких районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы.

04:36 Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что враг целит по объектам критической инфраструктуры. Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Городские службы и ГСЧС уже работают над устранением последствий ночного обстрела.

04:20 По данным Monitor, по Харькову выпустили не менее 10 ракет. В результате вражеских прилетов возникли пожары, в некоторых районах перебои со светом.

04:15 В Днепропетровской и Запорожье сообщили о взрывах. По предварительной информации, в Запорожской области силы ПВО успешно сбили 2 ракеты. Также воздушное командование "Восход" подтвердило успешное сбивание враждебных целей на Днепропетровщине и опубликовало короткое видео со сбитыми ночью дронами. Сообщили о по меньшей мере одной сбитой ракете.

04:11 Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреливают область.

04:00 Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне атаковали крылатыми ракетами "Калибр" и ракетами С-300. Также была зафиксирована активность авиации.