На Хмельницкой АЭС остановили энергоблок, "хлопок" в Луганской области: хронология 353 дня войны

Российские захватчики продолжают попытки наступления на линии фронта. Украинские защитники изо всех сил противостоят оккупантам.

О главных событиях, которые происходят 11 февраля – читайте в материале 24 Канала.

06:30 В ISW считают, что пролет российских ракет над Румынией не преследовал цель повлечь за собой эскалацию. Аналитики уверены, что Путин не готов к риску. Поэтому он будет всячески избегать прямого конфликта с НАТО.

05:26 Владимир Путин может объявить "священную и народную войну" и приведет россиян на фронт или к станку, чтобы производить оружие, считает политолог Игорь Рейтерович.

04:23 Политолог Андрей Виргинский, после нарушения воздушного пространства Румынии российскими ракетами, считает, что усиление систем противовоздушной обороны нужно не только Украине, но и всем странам, граничащим с нами. А вот реакция Румынии и НАТО на инцидент с российскими ракетами вполне прогнозируема.

03:40 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ продолжают донимать оккупантов на оккупированной территории Луганщины так недавно был поврежден распределительный шкаф на железнодорожном пути, который на неделю вывел из строя возможность опрокидывания личного состава или боекомплекта по железной дороге. Это значительно замедлит опрокидывание личного состава и техники.

02:56 Минобороны США сбило неизвестный летательный объект над водами Аляски. Он двигался на высоте, создававшей потенциальную угрозу для гражданских самолетов.

02:18 Нидерланды не будут передавать Украине 18 боевых танков Leopard 2A6, арендованных страной у Германии. Об этом заявила министр обороны Карин Гильдур Оллонгрен. Мол, эти танки "не предусматриваются для доставки".

01:37 Российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины 10 февраля повлекли за собой нестабильность в электросети. Поэтому пришлось остановить один из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

00:55 Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС передал списки пожеланий по оружию, которое нужно Украине. Запросы были приспособлены к соответствующим военным запасам стран-членов ЕС.