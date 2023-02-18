Более 600 бойцов научились на Bradley, потери вагнеровцев в войне: хронология 360 дня войны

Украинские защитники каждый день дают отпор российским захватчикам, не давая оккупантам воплотить в жизнь планы Путина. Заметим, что 18 февраля – это уже 360-й день нашей борьбы с врагом.

О самых главных событиях, произошедших 18 февраля, читайте в материале 24 Канала.

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2:42 В Белом доме заявили, что вагнеровцы потеряли погибшими и ранеными на войне в Украине более 30 тысяч наемников. Погибли ориентировочно 9 тысяч, из них половина – ВСУ обезвредили с середины декабря. Следует заметить, что 90% из убитых в декабре – завербованные зеки.

2:00 Первая группа из 635 украинских военных завершила обучение на полигоне Графенвер в Германии, где США проводят общевойсковую подготовку и маневры. Наши бойцы также тренировались на боевой машине пехоты Bradley.

Вторая группа, в которую вошли 710 украинских военнослужащих, уже начала обучение на базе США в Германии. Бойцы будут тренироваться на БМП Bradley и самоходных гаубицах M109 Paladin.

Более того, на следующей неделе 890 наших военных начнут тренировки на боевых машинах Stryker.

1:22 В "Ашане" отрицают, что поставляли "гуманитарную помощь" российским захватчикам на временно оккупированные территории. Там заявили, что не знали о поставках российской армии.

Auchan Retail крайне удивлен этими обвинениями, отнюдь не подтвердившимися во время внутреннего расследования,

– говорят в пресс-службе.

Компания также заявила, что якобы в одном случае – выполняла заказы местных властей и не могла знать, на что пойдут закупленные товары; во втором – сбор "гуманитарной помощи" устроил владелец торгового центра, где расположен один из "Ашан", а не сам магазин.

00:27 Глава МИД Венгрии Петер Сиярто уехал в Минск. Свой визит он объяснил тем, что якобы следует обсудить "обеспечение немедленного мира". Чиновник говорит, что призвал "белорусских партнеров" не способствовать продолжению войны или ее расширению.

Петер Сиярто заявил, что не общался там с россиянами. Мол, если бы хотел это сделать, то уехал бы в Москву.