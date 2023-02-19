Макрон хочет поражения Москвы, коллаборанты бегут из Мелитополя: хронология 361 дня войны

Украинские защитники 19 февраля продолжают отбивать атаки противника. Полномасштабная война с Россией длится уже 361 день.

О самых главных событиях, произошедших 19 февраля, читайте в материале 24 Канала.

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07:35 Этой ночью россияне продолжали терроризировать Никополь артиллерией. Враг повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Задел частное предприятие и линию электропередач. К счастью, обошлось без жертв.

Оккупанты обстреляли Никополь / фото Сергей Лысак

06:50 Наша авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.

06:49 Во временно оккупированном Крыму родственники мобилизованных массово обращаются к минобороны России из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами стали:

отсутствие ротаций и отпусков свыше 6 месяцев и любых перспектив в последующие 2 – 3 месяца;

неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи;

внедрение офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1 000 долларов.

Министерство обороны России на обращение граждан никак не реагирует.

06:41 У врага возникли проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Так, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

06:32 Мелитопольские коллаборанты, в том числе коммунальщики, собрались бежать из Мелитополя в Москву. Среди тех, кто уже "намылил лыжи" на Москву, псевдо-директор водоканала Юрий Онищук. Близкие к коллаборанту люди рассказывают, что он уже проговорился о своих планах. Мол, в Мелитополе дальше жить не желает. Хочет уехать красиво, для этого уже протаптывает себе дорожку в госдуму.

Таким образом, у Онищука есть иллюзия, что "корочка" депутата госдумы поможет ему сохранить жизнь и неприкосновенность. Ведь, как известно, в России ликвидации коллаборантов поставлены в поток.



Коллаборант Юрий Онищук / фото местные телеграм-каналы

06:08 В течение нескольких дней противовоздушная оборона фиксировала в небе над Украиной российские воздушные шары. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что воздушный шар – "цель малозаметная и малоскоростная".

Спикер объяснил, что если это шар, то может идти о накаченной газом и поднимающей его на большую высоту. Поэтому сбить его стрелковым оружием непросто.

"Он может нести угловые отражатели, они имеют какое-нибудь металлическое покрытие, это может быть даже обычная фольга, и враг пытается спровоцировать Силы обороны для того, чтобы по тому шару отрабатывали в частности зенитными средствами, и таким образом обнаруживать месторасположение наших сил и средств ПВО, чтобы опять же планировать новые маршруты. Ну и плюс истощение наших ПВО", – сказал Игнат.

01:22 Риши Сунак заявил, что Великобритания готова поддержать те страны, которые примут решение о предоставлении Украине истребителей.

Сунак сообщил, что украинские пилоты уже проходят обучение по стандартам НАТО в Великобритании в рамках долгосрочной поддержки обороны Украины. Он надеется, что другие страны тоже присоединятся к учениям украинских военных.

00:40 Германия обратилась к странам-владельцам боеприпасов для зенитных установок Gepard с просьбой предоставить снаряды Украине. Берлин подчеркнул, что не следует прикрываться нейтральностью.

00:00 Эммануэль Макрон хочет, чтобы Москва потерпела поражение в Украине. Однако стремления "раздавить" страну-террористку никогда не было и не будет позицией Франции.

"Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла защитить свою позицию, но я убежден, что в конечном итоге это не будет завершено военным путем. Я не думаю, как некоторые считают, что Россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле", – заявил французский лидер.