Боевик руководит заводом в Днепре, предупреждение США по поводу России: хронология 363 дня войны

363-й день Украины противостоит полномасштабному вторжению России. ВСУ героически защищают нас и наши территории.

О главных событиях этого дня на военном и дипломатическом фронтах читайте в материале 24 Канала.

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2:59 Немецкие гаубицы, которые должны были попасть на ремонт в Словакию, находились на границе. Братислава уверяет, что это не ее ответственность. Ведь, по словам министра обороны страны Ярослава Надя, проблемы с ремонтом оружия были из-за немецких подрядчиков.

По словам министра, ситуация сдвинулась с мертвой точки, и он больше не видит проблемы.

"У меня нет информации о том, что какая-нибудь техника стояла бы на границе неделями", – рассказал Ярослав Надь.

Он пояснил, что вопрос будет решен после того, как немецкая компания, которая за это отвечает, выполнит свою задачу.

2:14 В расследовании журналисты Bihus.Info установили, что Андрей Анофриев мог сражаться на стороне незаконных вооруженных формирований в Луганской области, а сейчас возглавляет "Днепровагонремстрой". Мужчина находится под следствием по связям с террористами. По данным расследования:

Анофриев возглавлял блокпост на мосту через Северский Донец;

он поссорился с главарями псевдореспублики и вернулся на подконтрольную Украине территорию;

Анофриеву инкриминируют убийство работника СБУ в 2014 году, но задержали его только в 2021 году и избрали меру пресечения – ночной домашний арест.

Но журналисты отмечают, что он продолжает быть гендиректором Днепровского вагоноремонтного завода, который подписал соглашение сначала с Украинским научно-исследовательским институтом вагоностроения, впоследствии – заключил контракт на капитальный ремонт полувагонов с государственным предприятием Восточный горно-обогатительный комбинат.

1:17 В NYT обнародовали секретные документы. Там было предупреждение по поводу России. В частности, в 2009 году Джордж Буш-младший, являвшийся 43 президентом США, говорил, что Россия способна на агрессию в Крыму. Он передал эту информацию для следующего президента Барака Обамы.

Необходимо предотвратить попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно Крыма, который на 59% является этнически российским и является домом для Черноморского флота России. Она будет эксплуатировать зависимость Европы от российских энергоносителей и использовать политические средства, чтобы убить клинья между США и Европой,

– предупреждал Буш-младший за 5 лет до оккупации Крыма.