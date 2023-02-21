Про найголовніші події цього дня на військовому та дипломатичному фронтах читайте в матеріалі 24 Каналу.

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2:59 Німецькі гаубиці, які мали потрапити на ремонт до Словаччини, перебували на кордоні. Братислава запевняє, що це не її відповідальність. Адже, за словами міністра оборони країни Ярослава Надя, проблеми з ремонтом зброї були через німецьких підрядників.

За словами міністра, ситуація зрушила з мертвої точки, і він більше не бачить проблеми.

"У мене немає інформації про те, що якась техніка стояла б на кордоні тижнями", – розповів Ярослав Надь.

Він пояснив, що питання розв'яжуть після того, як німецька компанія, яка за це відповідає, виконає своє завдання.

2:14 У розслідуванні журналісти Bihus.Info встановили, що Андрій Анофрієв міг воювати на боці незаконних збройних формувань у Луганській області, а зараз очолює "Дніпровагонрембуд". Чоловік перебуває під слідством через зв'язки з терористами. За даними розслідування:

Анофрієв очолював блокпост на мосту через Сіверський Донець;

він посварився з ватажками псевдореспубліки й повернувся на підконтрольну Україні територію;

Анофрієву інкримінують вбивство працівника СБУ у 2014 році, але затримали його аж у 2021 році та обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт.

Та журналісти зазначають, що він і далі є гендиректором Дніпровського вагоноремонтного заводу, який підписав угоду спочатку з Українським науково-дослідним інститутом вагонобудування, згодом – уклав контракт на капітальний ремонт піввагонів з державним підприємством Східний гірничо-збагачувальний комбінат.

1:17 У NYT оприлюднили секретні документи. Там було попередження щодо Росії. Зокрема, у 2009 році Джордж Буш-молодший, який був 43 президентом США, говорив, що Росія здатна на агресію в Криму. Він передав цю інформацію для наступного президента Барака Обами.

Необхідно запобігти спробам Росії кинути виклик територіальній цілісності України, особливо Криму, який на 59% є етнічно російським і є домом для Чорноморського флоту Росії. Вона експлуатуватиме залежність Європи від російських енергоносіїв і використовуватиме політичні засоби, щоб вбити клини між США та Європою,

– попереджав Буш-молодший за 5 років до окупації Криму.