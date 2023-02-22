В Сумах работала ПВО, на оккупированной территории Донбасса слышали взрывы: хронология 364 дня войны

Полномасштабное вторжение врага длится уже 364 дня. Храбрые украинские защитники дают мощный отпор агрессору и и продолжают освобождать родную землю от оккупантов.

О самых главных событиях, произошедших 21 февраля, рассказывает в своем материале 24 Канал.

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03:01 В CNN сообщили, что когда президент США Джо Байден находился в Киеве, Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Однако оно было неудачным. Об этом журналистам рассказали два официальных лица США. По их словам, если бы испытание удалось, Путин бы похвастался этим в своей речи 21 февраля.

02:18 Во время тревоги в Сумах прогремел взрыв. В ОВА сообщили, что отработала ПВО. Цель поражена.

01:37 СМИ сообщили, что в Днепре слышны звуки взрывов.

01:28 В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

01:11 В Донецкой области прогремел ряд взрывов. В частности, в оккупированном Мариуполе, Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево и Иловайске. Российские захватчики заявили, что якобы слышали другие звуки.

В сети сообщили об 11 взрывах в Мариуполе. Первый раздался еще в 22:33. В городском совете отметили, что предварительно есть информация о 2 попаданиях в районе АС-(Центральный район) и Стан-3000 (Кальмиусский район). Вероятно, в местах скопления вражеской силы.

Что именно повлекло за собой взрывы и есть ли жертвы, пока неизвестно. Однако российские военныекоры уже публикуют видео вспышки. На них видно, что после взрывов в некоторых местах возник пожар. оккупанты традиционно рассказывают, что "работает ПВО".