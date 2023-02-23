Путин усилит "ядерную триаду", мощное землетрясение в Таджикистане: хронология 365 дня войны

Уже почти год украинские защитники и защитницы защищают нашу землю и смело противостоят врагу. ВСУ, волонтеры, медики и дипломаты не прекращают каждый день приближать нашу победу.

О достижениях на дипломатическом и военном фронте, а также об общей ситуации в стране – читайте в материале 24 Канала.

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На границе Таджикистана и Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощутили также жители Казахстана. Пока информации о разрушении нет.Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что россияне отбирают паспорта у украинцев на оккупированных территориях. Также они шантажируют мирных людей, что если до марта не получат российский паспорт, то не сможет переоформить свое имущество и его "национализируют".Во время поздравления с российским днем защитника отечества Владимир Путин заявил об укреплении "ядерной триады". В 2023 году на боевое дежурство вступят первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат".Пресссекретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, что оккупанты могут уменьшить свои атаки на энергетическую инфраструктуру, ведь в течение зимы им так и не удалось достичь желаемого. По его мнению, новыми целями агрессора могут стать транспортная инфраструктура или гидротехнические сооружения.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал путь, как предоставить Украине решающее преимущество на поле боя как можно скорее. По его словам, именно дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны изменить ситуацию на фронте в пользу ВСУ.