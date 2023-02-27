Ночная атака дронами-камикадзе, взрывы в Хмельницком: хронология 369 дня войны

Украина продолжает сопротивляться России в полномасштабной войне. Наши воины отбивают вражеские атаки, а дипломаты делают все для того, чтобы усилить международную поддержку нашего государства.

Какая ситуация на фронте, в тылу и международной арене 27 февраля – читайте в материале 24 Канала.

Кстати День крымского сопротивления, взрывы на "Мачулищах": хронология 368 дня войны

Сергей Братчук предупредил, что ночные тревоги по областям напоминают схему россиян, когда перед ракетными ударами они сначала запускают дроны для обнаружения ПВО и последующего координирования ракет. Поэтому он призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что в России осталось не так много военной техники. По его словам, многие танки Россия сняла с консервации, стоявших там по 30 – 50 лет. Но их еще много – несколько тысяч.Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали Украину дронами-камикадзе. Известно, что во время этого в Хмельницком раздались взрывы. Детали пока не известны.Владимир Зеленский ввел санкции против членов МОК от России и причастных к ЧВК "Вагнера".Сообщалось о работе ПВО в Киевской области. В частности, взрывы слышали в Броварском и Бориспольском районах. Предварительно, там сбили вражеские дроны.По всей Украине начала раздаваться воздушная тревога. Позже стало известно о работе ПВО над Черниговщиной. В ОК "Север" сообщили, что удалось сбить еще один иранский дрон-камикадзе "Шахид". Также позже подтвердили работу ПВО на Черниговщине – удалось сбить еще один "Шахид".