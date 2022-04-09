37 миллиардов евро за 40 дней войны: столько Европа заплатила РФ за энергоносители, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подверг критике ЕС за мягкие санкции против России. Он заявил, что Россия за 40 дней войны против Украины получила от Европы 37 миллиардов евро за энергоносители.

Подоляк: Таков объем участия европейских партнеров в софинансировании войны

Недавно ЕС и США приняли новые санкции против России, однако они в целом не затронули российские газ и нефть. Подоляк заявил, что европейские партнеры софинансируют войну в Украине.

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37 миллиардов евро для РФ за энергоносители в течение первых 40 дней смертоносной войны в Украине. Таков, к сожалению, объем участия европейских партнеров в софинансировании войны,

– написал советник руководителя ОП в телеграме.

Подоляк отметил, что у Украины не было такого объема вооружений, как у России и при этом страна-агрессор получает объемные платежи от европейцев "для финансирования дополнительных поставок ракет и снарядов на поля боя".

Он назвал недавние санкции против России "недоработанными". Как отметил Подоляк, нет:

реального отключения от SWIFT ключевых российских банков;

нет тотального ареста имущества членов правящей партии "Единая Россия";

нет прямого и косвенного эмбарго на энергоносители.

Мягкая санкционная политика стимулирует РФ к расширению военных действий

По словам советника главы ОП, мягкая санкционная политика стимулирует россиян к расширению военных действий на территории Украины и более массовому уничтожению украинцев.

Подоляк отметил, что такая позиция не заставит Россию отказаться от применения тяжелого оружия против мирных граждан.

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