38 стран, сотни брендов, масштабная "депутинизация": Кулеба об изоляции России

Россия постепенно становится изгнанником цивилизованного мира, ведь ведущие компании выходят из российского рынка. В мире идет масштабная "депутинизация".

Это только начало страданий для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что для российских самолетов закрыли авиапространство в 38 странах. Также агрессора продолжают "исключать" спортивные организации. Отменяют соревнования на территории РФ.

На тему Есть страны, которые пытаются усидеть на двух стульях и помогают России обойти санкции, – Кулеба

Кулеба заявил о сотне компаний и брендов, покинувших Россию или разрывающих связи с агрессором. Он добавил, что идет масштабная "депутинизация" мира.

Российского агрессора исключают из всех международных форматов и площадок. Как сказал Кулеба, "не всюду эта работа проходит легко".

Министр добавил, что это только начало страданий России.

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