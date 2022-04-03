Убийство режиссера в Мариуполе и зверства врага под Киевом: основное за 39-й день войны

В Украине продолжается 39-й день масштабной войны. Сегодня мы еще на день приблизились к нашей победе.

Вооруженные Силы и весь народ продолжают активно противостоять врагу. О главных событиях 3 апреля читайте в материале 24 канала.

Важно Киевскую область окончательно освободили: Генштаб ВСУ показал видеодайджест 38 дня войны

06:08 "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов, которые будут курсировать в воскресенье, 3 апреля. Кроме того, сообщили и расписание международных рейсов.

05:30 Кадыровцы как гуманитарную помощь раздают продукты, украденные в Украине. Соответствующее заявление сделал Антон Геращенко, проанализировав видео, публикуемые на канале Рамзана Кадырова.

03:11 В Мариуполе российские оккупанты убили литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса. Он являлся автором фильма о войне на Донбассе Mariupolis.

02:55 Россия цинично заявила, что по просьбе президента Турции оккупанты позволят эвакуировать людей из Мариуполя морем. Правда, только иностранцев. Накануне Турция заявила, что готова помочь эвакуировать жителей Мариуполя морем и предоставила для этого судно.

02:34 В Минобороны Великобритании заявили, что Россия так и не смогла найти и уничтожить системы ПВО Украины и получить контроль в воздухе.

02:18 2 апреля ВСУ полностью освободили Киевскую область от российских оккупантов. Во время осмотра территорий Макаровской общины были обнаружены тела старосты Мотыжина Ольги Сухенко, ее мужа Игоря и их сына Александра. Оккупанты взяли семью в плен 23 марта. До 3 апреля их судьба была неизвестна, но, к сожалению, теперь очевидно, что они были замучены и убиты.

01:26 Воздушные силы за сутки 2 апреля поразили 8 воздушных целей оккупантов. В частности, 2 самолета. По предварительным данным, говорится об истребителях-бомбардировщиках Су-34.

01:00 На разминирование освобожденных населенных пунктов Киевщины уйдет по меньшей мере 10 дней. Местным жителям возвращаться туда – еще рано.

00:49 В Генштабе ВСУ рассказали, что вражеские подразделения перегруппировываются в Харьковской области. Вероятно, они хотят продолжать наступление на Изюмском направлении. Между тем, на Донецком направлении россияне значительно активнее.

00:45 Храбрые воины ВСУ активно оттесняют врага с наших земель. Под шквальным огнем украинских героев враг вынужден отступать. Так, оккупанты отступают на Полесском направлении, а на Северском уже сбежали.