4 – 5 снарядов могут уничтожить взводный опорный пункт, – Катков о снаряде Excalibur

Информация о том, что снаряды Excalibur поставляют в Украину – фигурирует уже довольно давно. Первой такую поставку сделала Канада, еще в мае.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он также отметил, что мы действительно используем Excalibur и это давно не тайна.

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Такие снаряды – крайне высокоточные, в зависимости от системы, которая его отстреливает – дальность может достигать и 50 километров. Если его использовать в Ceasar или Krab, то он вылетает на расстояние 50 километров и имеет отклонение в 1 – 2 метра,

– объясняет Олег Катков.

По его словам, этот снаряд активно использовали в Ираке или в Афганистане, поэтому он уже неоднократно доказал, что его способность попадать с минимальной погрешностью.

В то же время, Олег Катков говорит, что это полноценный активно-реактивный 155 миллиметровый снаряд, который имеет довольно высокую мощность и несколько режимов подрыва.

"Это достаточно дорогой снаряд, но использовав 4 – 5 таких, можно уничтожить взводный опорный пункт", – резюмирует специалист.

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